Фабрегас назвал одного экс-одноклубника, который мог сравниться с Месси

Бывший футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас назвал одного экс-одноклубника, который мог бы сравниться с Лионелем Месси по своему влиянию. По словам Фабрегаса, таким игроком является Тьерри Анри.

«Думаю, Анри и Месси являются двумя игроками, рядом с которыми на поле я чувствовал себя намного сильнее. Можно было подумать: «Ладно, это может быть не мой день, да и команда играет не так хорошо, но у нас есть Анри, который спасёт этот день».

Когда ты играешь с Месси, можно ощущать уверенность, что он сделает что-то особенное на поле. И с Тьерри у меня всегда было такое. Когда мы стояли в подтрибунном помещении на «Хайбери», я знал, что мы победим. Это была сила присутствия Анри. Я чувствовал такое только с Тьерри и с Лео», - сказал Фабрегас в программе The Rest Is Football.