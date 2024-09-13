Слот ответил на вопрос о возможном дебюте Кьезы в «Ливерпуле»

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Федерико Кьеза сменил «Ювентус» на «Ливерпуль». Рулевой мерсисайдской команды Арне Слот ответил на вопрос, сможет ли Кьеза дебютировать в матче против «Ноттингем Форест».

«Кьеза тренировался с командой три или четыре раза, так что посмотрим, как он покажет себя сегодня. У нас есть более 20 футболистов для выбора», - сказал Слот журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» пройдёт в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.