Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Слот ответил на вопрос о возможном дебюте Кьезы в «Ливерпуле»

13 Сентября 2024 • 13:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.23 X 6.90 2 12.50
14.09 17:00

В летнее трансферное окно атакующий полузащитник Федерико Кьеза сменил «Ювентус» на «Ливерпуль». Рулевой мерсисайдской команды Арне Слот ответил на вопрос, сможет ли Кьеза дебютировать в матче против «Ноттингем Форест».

«Кьеза тренировался с командой три или четыре раза, так что посмотрим, как он покажет себя сегодня. У нас есть более 20 футболистов для выбора», - сказал Слот журналистам в ходе пресс-конференции.

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ноттингем Форест» пройдёт в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Федерико Кьеза Арне Слот ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Сентября
13:40
Слот рассказал о состоянии Макаллистера и Александер-Арнольда
13:15
Слот ответил на вопрос о возможном дебюте Кьезы в «Ливерпуле»
12:22
Ставка и прогноз на точный счёт матча Ливерпуль – Ноттингем Форест чемпионата Англии — 14 сентября 2024
09:29
«Ливерпуль» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12 Сентября
22:51
Известны планы ван Дейка по будущему в «Ливерпуле»
13:47
Ван дер Варт похвалил Слота за работу в «Ливерпуле»
10:53
Скоулз считает, что Слот не хочет рассчитывать на звёздного игрока «Ливерпуля»
10:25
Полузащитник «Ливерпуля» Джонс восстановился после травмы
00:27
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии
11 Сентября
22:13
Нидерландский экс-игрок: «Гравенберх напоминает лучшую версию Погба»
12:36
«Ливерпуль» потерял Эллиота на месяц
01:52
Мбаппе был готов перейти в английский топ-клуб – известны детали
10 Сентября
03:47
Соланке назвал самого сложного оппонента среди защитников
09 Сентября
22:32
Европейский топ-клуб запланировал подписание Салаха
15:19
Вратарь «Ливерпуля»: Я уже несколько лет хочу покинуть клуб 1
01:26
Джон Барнс сравнил игрока «Ливерпуля» с Пирло 1
05 Сентября
13:25
Терри отреагировал на трансфер 16-летнего таланта из «Челси» в «Ливерпуль»
13:09
Салах поскорее хочет продлить контракт с «Ливерпулем»
06:16
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси»
04 Сентября
05:20
«Ливерпуль» запланировал трансфер звезды «Эвертона» на 2025 год
03 Сентября
20:23
«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха 1
02 Сентября
02:01
«Ливерпуль» мог подписать Осимхена, но отказался от трансфера
01 Сентября
22:45
Каррагер прокомментировал возможный уход Салаха из «Ливерпуля»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В Месси назвал величайшего спортсмена в истории Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Клопп вёл переговоры – известна команда Зидан назвал лучший футбольный стадион в мире Роналду выделил главных претендентов на «Золотой мяч» Хамес признал, что ошибался насчёт Месси Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы Назван главный фаворит ЧМ-2026 - это не Испания и Англия «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» выбрал замену Анчелотти – итальянец может уехать в другую страну
Спортивные новости
Тренер дал прогноз, когда Медведев может стать первой ракеткой мира «Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ СКА уступил «Трактору» в первом домашнем матче сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
14.09.24 в 14:30
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
4.10 3.50 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Сентября
14:10 · Англия. Премьер-лига
Холанн выиграл награду в АПЛ
13:40 · Англия. Премьер-лига
Слот рассказал о состоянии Макаллистера и Александер-Арнольда
13:35 · Англия. Премьер-лига
Слот дал «скучный ответ» по ситуации трёх звёзд «Ливерпуля»
13:29 · Англия. Премьер-лига
Хау высказался о состоянии Тонали
13:22 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас назвал одного экс-одноклубника, который мог сравниться с Месси 1
13:15 · Англия. Премьер-лига
Слот ответил на вопрос о возможном дебюте Кьезы в «Ливерпуле»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Бывший форвард «Вест Хэма» считает, что Соучек не должен играть в основе
12:31 · Англия. Премьер-лига
Анхель Гомес хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Большинство клубов АПЛ хотят наказания «Манчестер Сити»
11:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн может пропустить ближайший матч из-за смерти близкого друга слухи
11:43 · Англия. Премьер-лига
Агент Салаха сделал заявление насчёт слухов
11:30 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл: «Сделал всё возможное, чтобы изменить мнение Артеты»
11:01 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ хотят подписать Усмана Дембеле
10:51 · Англия. Премьер-лига
Уолкотт объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» - фаворит матча с «Саутгемптоном»
09:52 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг рассказал о состоянии Хёйлунна и Шоу
09:48 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о критике: «Посмотрим, где мы финишируем в мае» 3
08:21 · Англия. Премьер-лига
Морган предложил ставку на трофеи тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
05:28 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Я даже не мечтал о «Золотом мяче» 3
05:08 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на критику Роналду
04:18 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» обозначили трансферную цель на следующий год
03:54 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ответил на вопрос о готовности Угарте дебютировать за «Манчестер Юнайтед» 1
03:27 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Челси» разочарованы отношением к себе со стороны клуба слухи
01:14 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, как относится к Винисиусу
00:15 · Англия. Премьер-лига
Артета – лучший тренер в истории «Арсенала» по важному показателю
12 Сентября
23:55 · Англия. Премьер-лига
Рабио стал ближе к переходу в английский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем