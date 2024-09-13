Бывший форвард «Вест Хэма» считает, что Соучек не должен играть в основе

Известный в прошлом футболист «Вест Хэма» Фрэнк Макэйвенни считает, что тренерскому штабу надо выпускать других игроков вместо Томаша Соучека.

Фрэнк отмечает, что команда провела хорошую трансферную компанию, и по этой причине ему тем более непонятно, зачем делают упор на футболиста сборной Чехии.

«В последних матчах было улучшение. Он даже забил и пытался вернуть прежнего Соучека. При этом он был ужасен в перерыве между матчами за сборную, так что посмотрим. У клуба есть хорошие игроки, которые могут его заменить, и я с нетерпением жду, когда все новички выйдут в старте», - цитирует Макэйвенни Fotball Incider.