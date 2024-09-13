Анхель Гомес хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Анхель Гомес в обозримом будущем хотел бы вернуться на «Олд Траффорд». Как сообщает издание Manchester Evening News, 24-летний англичанин поставил перед собой долгосрочную цель – присоединиться к «красным дьяволам».

Напомним, несколько лет назад Гомес покинул «Манчестер Юнайтед» ради получения стабильной игровой практики. Анхель в настоящий момент выступает за французский «Лилль», в составе которого в прошлом сезоне отметился 8 результативными передачами в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Гомес также интересен таким клубам, как «Ньюкасл», «Ливерпуль» и лондонский «Тоттенхэм».