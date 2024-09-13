Большинство клубов АПЛ хотят наказания «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил – слушания по этому делу начнутся уже в ближайшие дни. Между тем, глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил о том, что клубы Английской премьер-лиги хотят увидеть наказание для «горожан».

«Я говорил с представителями многих клубов Премьер-лиги. Большинство из них понимают, что «Манчестер Сити» следует наказать», - слова Тебаса приводит портал Goal.

Ранее в британской прессе писали о том, что с учётом масштаба дела наказание для «Манчестер Сити» может быть очень серьёзным. Дело может дойти даже по понижения «горожан» в классе.