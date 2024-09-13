Холанн может пропустить ближайший матч из-за смерти близкого друга

Лидер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить ближайший матч своего клуба из-за смерти близкого друга.

Этот сезон Холанн, как всегда, проводит на высоте, и в трех матчах он забил семь голов. При этом ближайший матч он может пропустить, чтобы отправиться в Норвегию. Из его родной страны пришла печальная новость о смерти друга семьи Ивара Эггья.

Мужчине было 59 лет, и Эрлинг его называл своим «дядей». Эггья был шафером отца игрока, и их соединяла многолетняя дружба. Ивар вживую наблюдал первый матч младшего Холанна за «горожан». Также известный футболист всегда отмечал, что Эггья ему оказывал невероятную поддержку на всём жизненном пути.

Наставник игрока Хосеп Гвардиола отнесся к ситуации с понимаем и разрешил футболисту покинуть временно расположение клуба, если Эрлинг сам того пожелает. «Манчестер Сити» сыграет завтра против «Брентфорда».