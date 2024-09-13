Агент Салаха сделал заявление насчёт слухов

Агент Рами Аббас Исса, который работает с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, высказался насчёт клубов о будущем звёздного игрока. Как известно, действующий контракт Салаха с мерсисайдским клубом рассчитан до середины 2025 года.

«К вашему сведению – все эти «журналисты», которые намекают, что у них есть «внутренняя информация» о будущем Мохамеда, делают заявления/публикуют инсайды, не основанные ни на чём. Просто ради кликов. Не существует «источников, близких к Мохамеду». Я пишу это, чтобы сказать вам, что они ничего не знают», - написал Исса в социальных сетях.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 352 официальных матча, в которых забил 214 голов и отдал 92 голевых паса на партнёров. Летом Салаху исполнилось 32 года.