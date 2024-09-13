Ремсдейл: «Сделал всё возможное, чтобы изменить мнение Артеты»

Голкипер «Саутгемптона» Аарон Ремсдейл рассказал, почему решил покинуть лондонский «Арсенал». Напомним, в прошлом сезоне англичанин проиграл конкуренцию Давиду Райе.

«Решение тренера остаётся решением тренера. Я сделал всё возможное для того, чтобы изменить мнение Артеты, но он сделал свой выбор в пользу Давида Райи, который провёл хороший сезон. Было тяжело, но мне удалось найти новый дом», – сказал Ремсдейл в интервью Talksport.

«Саутгемптон» заплатил за 26-летнего Ремсдейла 21 миллион евро компенсации. Ранее Аарон также выступал за такие команды, как «Шеффилд Юнайтед» и «Борнмут».