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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три гранда АПЛ хотят подписать Усмана Дембеле

13 Сентября 2024 • 11:01 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах вингера проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Трудовое соглашение 27-летнего футболиста с парижанами рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость француза составляет 60 миллионов евро.

В новом сезоне чемпионата Франции Дембеле провел три встречи. Усман отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

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