Три гранда АПЛ хотят подписать Усмана Дембеле

Атакующий полузащитник сборной Франции и «ПСЖ» Усман Дембеле имеет несколько вариантов продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в услугах вингера проявляют «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал». Трудовое соглашение 27-летнего футболиста с парижанами рассчитано до середины 2028 года. Рыночная стоимость француза составляет 60 миллионов евро.

В новом сезоне чемпионата Франции Дембеле провел три встречи. Усман отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.