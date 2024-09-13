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Уолкотт объяснил, почему «Манчестер Юнайтед» - фаворит матча с «Саутгемптоном»

13 Сентября 2024 • 10:51 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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14.09 14:30
Бывший форвард сборной Англии Тео Уолкотт дал свой прогноз на матч «Саутгемптон» - «Манчестер Юнайтед».
Как отмечает Тео, у «святых» сейчас существует проблема с составом. Он вспоминает тот сезон, когда вылетел с командой из Премьер-лиги. Проводя параллели, Уолкотт отмечает, что тогда и сейчас играет слишком много неопытных игроков.
«Я замечаю много общего с тем годом, когда мы вылетели. Есть много молодых игроков без особого опыта. Со временем им опыт поможет, но сейчас им надо определиться. Либо они играют, чтобы добиться результата, или продолжают контролировать мяч, как желает их главный тренер. Но если они проиграют, то для Расселла Мартина это будет просто необходимый опыт», - цитирует Уолкотта Mirror.
Игра пройдет завтра и начнется в 14:30.
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