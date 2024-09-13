Тен Хаг рассказал о состоянии Хёйлунна и Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о состоянии футболистов, которые близки к возвращению на поле после травм. Речь идёт о левом защитнике Люке Шоу и нападающем Расмусе Хёйлунне.

«Расмус Хёйлунн и Люк Шоу хорошо прогрессируют, но они ещё не готовы выйти на поле. В ближайшем матче с «Саутгемптоном» они не сыграют», – дал понять тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» летом хотел приобрести нового левого защитника на замену Люку Шоу, который пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных повреждений. Тем не менее, манкунианцы не смогли найти подходящего кандидата.