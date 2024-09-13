Тен Хаг – о критике: «Посмотрим, где мы финишируем в мае»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на критику в адрес своей команды. Напомним, в последних двух турах Английской премьер-лиги команда нидерландского специалиста проиграла «Брайтону» и «Ливерпулю».

«Мы будем выкладываться в каждом матче ради победы. Посмотрим, где мы финишируем в мае. Я знаю, в каком направлении двигается команда. Я уже говорил раньше, что мы всё ещё находимся в переходном периоде», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте в Английской премьер-лиге. Команда заработала путёвку в Лигу Европы благодаря победе в Кубке Англии.