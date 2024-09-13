Морган предложил ставку на трофеи тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Известный британский журналист Пирс Морган поделился мнением о перспективах «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне.
«Криштиану Роналду выиграл с «МЮ» три трофея АПЛ и Лигу чемпионов. Ставлю десять тысяч фунтов на то, что тен Хаг никогда не выиграет эти трофеи у руля «красных дьяволов», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.
Манкунианцы в стартовых трех турах Премьер-лиги одержали победу и потерпели два поражения. Команда с тремя очками занимает лишь 14-е место в турнирной таблице. Трудовое соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2026 года.
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