Морган предложил ставку на трофеи тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

«Криштиану Роналду выиграл с «МЮ» три трофея АПЛ и Лигу чемпионов. Ставлю десять тысяч фунтов на то, что тен Хаг никогда не выиграет эти трофеи у руля «красных дьяволов», - оставил сообщение журналист в своих социальных сетях.