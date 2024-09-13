Родри: «Я даже не мечтал о «Золотом мяче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о «Золотом мяче».

28-летний испанец – один из главных претендентов на индивидуальную награду наряду с Винисиусом Жуниором из мадридского «Реала». Имя победителя будет объявлено 28 октября.

«На улице люди подходят ко мне и говорят: «Ты выиграешь «Золотой мяч», ты это заслужил». Для меня это уже победа. Люди верят, что я могу быть лучшим игроком в мире. Невероятно, когда тебе говорят такие вещи. Я даже не мечтал об этом», – приводит журналист Марк Огден слова Родри, ставшего триумфатором чемпионата Европы минувшим летом в составе сборной Испании.