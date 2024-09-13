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Тен Хаг ответил на критику Роналду

13 Сентября 2024 • 05:08 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
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14.09 14:30

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на слова Криштиану Роналду.

Экс-нападающий «красных дьяволов», ныне выступающий за «Аль-Наср», обвинил нидерландского тренера в нехватке амбиций.

«Роналду сам сказал, что «Манчестер Юнайтед» не выиграет Премьер-лигу. Именно это он и сказал, если вы внимательно прочитали статью. Он далеко отсюда, в Саудовской Аравии. У каждого может быть своё мнение, это нормально.

Меня не волнуют разговоры о нас. Я знаю, в каком направлении мы движемся», – передаёт Manchester Evening News комментарии тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном» в матче четвёртого тура Премьер-лиги.

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