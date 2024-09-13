В «Манчестер Юнайтед» обозначили трансферную цель на следующий год

В «Манчестер Юнайтед» планируют усилить атаку следующим летом.

Ожидается, что после завершения текущего сезона «красные дьяволы» попробуют провернуть подписание вингера, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Одной из главных целей остаётся Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Стоимость потенциального трансфера звезды «орлов» – около 80 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице Английской премьер-лиги после трёх туров. На счету команды Эрика тен Хага три набранных очка. В субботу манкунианцы встретятся с «Саутгемптоном».

Прошедшим летом «Манчестер Юнайтед» подписал только одного атакующего игрока – центрфорварда Джошуа Зиркзее из «Болоньи».