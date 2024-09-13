Тен Хаг ответил на вопрос о готовности Угарте дебютировать за «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о состоянии новичка команды Мануэля Угарте.

Уругвайский полузащитник был приобретён у «ПСЖ» в августе, но пока не играл за «красных дьяволов». 23-летний хавбек вышел в старте в обоих поединках своей национальной команды в недавних матчах отбора на ЧМ-2026. По словам тен Хага, не за горами и дебют в «Манчестер Юнайтед».

«Как вы видели, Угарте играл за сборную Уругвая. Он вернулся в расположение клуба в четверг днём, в то время как остальные вернулись днём раньше. Он готов выйти на поле», – приводит Manchester Evening News слова нидерландского наставника.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона».