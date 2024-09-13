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Игроки «Челси» разочарованы отношением к себе со стороны клуба слухи

13 Сентября 2024 • 03:27 Комментировать
Борнмут
...
Челси
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14.09 22:00

Среди игроков «Челси» наблюдается недовольство ситуацией, сложившейся в клубе.

Многие футболисты «Челси» – в особенности это касается местных воспитанников – ощущают, что могут повторить путь Конора Галлахера, сообщает журналист Сами Мокбель. Игрокам начинает казаться, что они лишь «инструменты» в системе, с помощью которых клуб может привлечь дополнительную прибыль, необходимую для новых подписаний.

Напомним, Конор Галлахер был продан в мадридский «Атлетико» в прошлом месяце за 42 млн евро. Руководство лондонского клуба предпочитает продавать воспитанников, поскольку такие сделки приносят высокую чистую прибыль.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

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