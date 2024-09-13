Родри рассказал, как относится к Винисиусу

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о нападающем мадридского «Реала» Винисиусе Жуниоре.

Испанец и бразилец считаются главными претендентами на «Золотой мяч» в нынешнем году.

«Люди говорят, что я буду бороться за «Золотой мяч» с Винисиусом. Он отличный игрок, я им восхищаюсь», – приводит Madrid Zone слова хавбека «горожан», ссылаясь на ESPN.

Родри стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Испании, а также был признан лучшим игроком турнира. Винисиус помог мадридскому «Реалу» добиться триумфа в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов.

Обладатель «Золотого мяча» определится 28 октября.