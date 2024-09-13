Артета – лучший тренер в истории «Арсенала» по важному показателю

Недавно лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с Микелем Артетой.

Испанский специалист заключил с «канонирами» договор, рассчитанный до 2027 года, о чём стало известно в четверг. Как отмечает Opta, в настоящий момент именно Артета лидирует среди всех тренеров в истории «Арсенала» по проценту выигранных матчей – 59% (среди тех, кто руководил командой в 50 и более играх). На втором месте располагается легендарный Арсен Венгер – 57%.

Микель Артета работает в «Арсенале» с декабря 2019 года. При нём лондонцы выиграли 139 из 235 поединков во всех турнирах.

15 сентября «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» в матче четвёртого тура Премьер-лиги.