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Артета – лучший тренер в истории «Арсенала» по важному показателю

13 Сентября 2024 • 00:15 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

Недавно лондонский «Арсенал» объявил о продлении контракта с Микелем Артетой.

Испанский специалист заключил с «канонирами» договор, рассчитанный до 2027 года, о чём стало известно в четверг. Как отмечает Opta, в настоящий момент именно Артета лидирует среди всех тренеров в истории «Арсенала» по проценту выигранных матчей – 59% (среди тех, кто руководил командой в 50 и более играх). На втором месте располагается легендарный Арсен Венгер – 57%.

Микель Артета работает в «Арсенале» с декабря 2019 года. При нём лондонцы выиграли 139 из 235 поединков во всех турнирах.

15 сентября «Арсенал» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» в матче четвёртого тура Премьер-лиги.

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