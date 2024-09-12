Рабио стал ближе к переходу в английский топ-клуб

Полузащитник Адриен Рабио может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Минувшим летом француз стал свободным агентом, не продлив контракт с «Ювентусом». С тех пор хавбека постоянно связывают с возможным переходом в различные клубы, однако до конкретики дело не доходит. Как информирует журналист Камаль Гозо, в последние дни Рабио ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», и «красным дьяволам» удалось приблизиться к договорённости с 29-летним игроком – он готов снизить требования по зарплате. В гонке также остаётся лондонский «Арсенал».

Адриен Рабио выступал за «Ювентус» с 2019 года. До переезда в Италию футболист представлял цвета «ПСЖ», в системе которого находился с 2010 года.