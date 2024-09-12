Инсайдер Романо назвал трансферную цель «Арсенала» на следующее лето

Известный инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями о планах лондонского «Арсенала» по усилению состава.

Многие ждали, что «канониры» подпишут звёздного центрфорварда в прошедшее трансферное окно. Лондонскому гранду приписывался интерес к Виктору Осимхену, Александру Исаку и другим звёздным футболистам, однако позиция на острие атаки так и не была укреплена. По сведениям Романо, новый нападающий может быть подписан в следующем году: «Я ожидаю, что «Арсенал» рассмотрит вопрос покупки нового форварда следующим летом. Думаю, это будет одна из главных целей клуба», – поведал знаменитый инсайдер.