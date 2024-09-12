Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Известны планы ван Дейка по будущему в «Ливерпуле»

12 Сентября 2024 • 22:51 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.22 X 6.70 2 12.00
14.09 17:00

Контракт капитана «Ливерпуля» Виргила ван Дейка истекает по окончании сезона.

Нидерландец станет свободным агентом уже следующим летом, если до тех пор не поставит подпись в договоре с «красными». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» проведёт переговоры со звёздным центральным защитником в ближайшие недели или месяцы. Отмечается также, что 33-летний игрок не контактирует с другими клубами и не планирует уходить.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущей кампании футболист отыграл от начала до конца во всех трёх поединках команды Арне Слота в Премьер-лиге.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

Новости по матчу

Сегодня, 12 Сентября
22:51
Известны планы ван Дейка по будущему в «Ливерпуле»
13:47
Ван дер Варт похвалил Слота за работу в «Ливерпуле»
10:53
Скоулз считает, что Слот не хочет рассчитывать на звёздного игрока «Ливерпуля»
10:25
Полузащитник «Ливерпуля» Джонс восстановился после травмы
00:27
«Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Боруссия» претендуют на новичка сборной Англии
11 Сентября
22:13
Нидерландский экс-игрок: «Гравенберх напоминает лучшую версию Погба»
12:36
«Ливерпуль» потерял Эллиота на месяц
10 Сентября
03:47
Соланке назвал самого сложного оппонента среди защитников
09 Сентября
22:32
Европейский топ-клуб запланировал подписание Салаха
15:19
Вратарь «Ливерпуля»: Я уже несколько лет хочу покинуть клуб 1
01:26
Джон Барнс сравнил игрока «Ливерпуля» с Пирло 1
05 Сентября
13:25
Терри отреагировал на трансфер 16-летнего таланта из «Челси» в «Ливерпуль»
13:09
Салах поскорее хочет продлить контракт с «Ливерпулем»
06:16
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси»
04 Сентября
05:20
«Ливерпуль» запланировал трансфер звезды «Эвертона» на 2025 год
03 Сентября
20:23
«Ливерпуль» хочет сохранить Салаха 1
02 Сентября
02:01
«Ливерпуль» мог подписать Осимхена, но отказался от трансфера
01 Сентября
22:45
Каррагер прокомментировал возможный уход Салаха из «Ливерпуля»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Сборная Грузии победила в Албании и возглавила группу лиги В «Реал» хотел подписать Месси Месси назвал величайшего спортсмена в истории Роналду выделил главных претендентов на «Золотой мяч» Клопп вёл переговоры – известна команда Из «Спартака» уходит нападающий Дзюба нашёл новую команду в РПЛ Галлас назвал тренера, который спасёт «Манчестер Юнайтед» Игрок «Краснодара» высказался о потере Кордобы «Реал» или «Барселона»: Киммих выбрал следующий клуб
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде Два топ-клуба хотят забрать Салаха из «Ливерпуля» «Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение Почему «Реал» превратился в «Галактикос»: с чём схожесть нынешней команды и эпохи Зидана Роналду не филонит и решает с замены: Португалия дожала Шотландию голом Криштиану Испанский суперклуб выбирает между Клоппом и Хаби Алонсо Стала известна дата 1000-го гола Роналду Сборная Испании потеряла Ольмо «Барселона» объявила о потере игрока на целый год «Реал» выбрал замену Анчелотти – итальянец может уехать в другую страну
Спортивные новости
«Спартак» выиграл у «Динамо» в московском дерби в КХЛ ЦСКА в овертайме проиграл «Торпедо» в матче КХЛ Дубль Радулова помог «Локомотиву» переиграть «Куньлунь» в матче КХЛ СКА уступил «Трактору» в первом домашнем матче сезона КХЛ Чесноков рассказал, может ли Медведев войти в топ-3 рейтинга АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Сентября
23:21 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал трансферную цель «Арсенала» на следующее лето
22:51 · Англия. Премьер-лига
Известны планы ван Дейка по будущему в «Ливерпуле»
22:36 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл может вернуться в состав «Челси»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Санчо впечатлил Мареску
22:12 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Челси» продолжит карьеру в Турции
20:42 · Англия. Чемпионшип
Беллингем: После дубля Джоба Анчелотти сказал, что «Реал» взял не того Беллингема
18:27 · Англия. Премьер-лига
Роналду — о первом приходе в «Манчестер Юнайтед»: «Это было хорошее решение»
16:38 · Англия. Премьер-лига
«Я творил невероятные вещи»: Роналду оценил второй период в «Манчестер Юнайтед»
16:28 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне отказывался быть капитаном в «Манчестер Сити» слухи
16:11 · Англия. Премьер-лига
Роналду: «Я не из тех, кто забывает прошлое – люблю «Манчестер Юнайтед» 1
16:06 · Англия. Премьер-лига
«Жена хотела убить меня!» Фердинанд вспомнил звонок Роналду
15:26 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о новом контракте с «Арсеналом» 3
15:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит контракт для звезды слухи
14:56 · Англия. Премьер-лига
Маунт пользуется поддержкой со стороны владельцев «Манчестер Юнайтед»
13:59 · Англия. Премьер-лига
Роналду – о втором уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Мне больше нечего сказать»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Варт похвалил Слота за работу в «Ливерпуле»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Доку лучше Саки: Пирес указал на проблему игрока «Арсенала»
13:18 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда начнутся слушания по финансовому делу «Манчестер Сити»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, почему решил перейти из «Челси» в «Арсенал»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Бентанкуру выдвинули обвинения после расистских высказываний 2
11:58 · Англия. Премьер-лига
В Англии объяснили причину сдвига матча «Челси»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Интер» заинтересован в трансфере игрока «Астон Виллы» слухи
11:41 · Англия. Премьер-лига
3 клуба из АПЛ хотят пригласить Дэвида летом 2025 года
10:53 · Англия. Премьер-лига
Скоулз считает, что Слот не хочет рассчитывать на звёздного игрока «Ливерпуля»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом»
Все новости
Рекомендуем