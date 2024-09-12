Известны планы ван Дейка по будущему в «Ливерпуле»

Контракт капитана «Ливерпуля» Виргила ван Дейка истекает по окончании сезона.

Нидерландец станет свободным агентом уже следующим летом, если до тех пор не поставит подпись в договоре с «красными». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» проведёт переговоры со звёздным центральным защитником в ближайшие недели или месяцы. Отмечается также, что 33-летний игрок не контактирует с другими клубами и не планирует уходить.

Виргил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущей кампании футболист отыграл от начала до конца во всех трёх поединках команды Арне Слота в Премьер-лиге.