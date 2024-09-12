Чилуэлл может вернуться в состав «Челси»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл ещё может пригодиться команде в текущем сезоне.

27-летний футболист оказался в числе тех, для кого Энцо Мареска не нашёл места в составе. По информации Telegraph, ситуация может измениться: Чилуэлл сохраняет надежду на возвращение в заявку «синих», и такой сценарий вполне возможен. Англичанин, в отличие от других «отстранённых», не был окончательно исключён из состава. Он тренировался отдельно, но возвращался к занятиям с первой команды, когда кто-то отсутствовал из-за травмы.

14 сентября «Челси» проведёт гостевой поединок Премьер-лиги против «Борнмута».