Санчо впечатлил Мареску

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска признался, что Джедон Санчо оправдал его ожидания.

Английский вингер пополнил ряды «синих» перед закрытием трансферного окна, перебравшись из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с обязательством выкупа.

«Санчо оказался именно таким, как я ожидал. Джедон – отличный игрок, нацеленный на обыгрыш один в один, с высоким качеством игры в чужой трети. Я уверен, что он нам поможет», – приводит журналист Фабрицио Романо высказывания Марески.

Джедон Санчо пока не успел дебютировать за «Челси». В субботу лондонцы проведут выездной матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Поединок стартует в 22:00 по московскому времени.