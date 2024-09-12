Форвард «Челси» продолжит карьеру в Турции

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана близок к переезду в Турцию.

21-летний футболист отправится в аренду в «Гёзтепе» с возможностью последующего выкупа, докладывает инсайдер Николо Скира. Переговоры находятся на заключительной стадии, сделка вот-вот будет оформлена.

Ранее Давид Датро Фофана едва не перебрался в греческий АЕК. Переход сорвался в последний момент из-за разногласий между клубами по некоторым нюансам.

Контракт ивуарийца с «Челси» рассчитан до 2029 года. За первую команду «синих» форвард провёл всего четыре матча с момента прихода из «Мольде» в январе прошлого года. В минувшей кампании Фофана выступал в аренде за «Унион» Берлин и «Бёрнли».