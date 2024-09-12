Роналду — о первом приходе в «Манчестер Юнайтед»: «Это было хорошее решение»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил свой переход из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

— Это было хорошее решение. Я работал под руководством сэра Алекса Фергюсона и многими опытными футболистами. Уже с 16 лет я мечтал стать лучшим игроком в мире, — заявил Роналду на своем YouTube-канале.

Роналду играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, а после выступал за клуб с 2021 по 2022 год. За все время нападающий провел 346 матчей, в которых забил 145 мячей и стал автором 64 ассистов.

На данный момент 39-летний Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до середины следующего года.