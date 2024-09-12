«Я творил невероятные вещи»: Роналду оценил второй период в «Манчестер Юнайтед»

Форвард Криштиану Роналду высоко оценивает свои выступления во время второго периода в «Манчестер Юнайтед».

«Когда я вернулся, я был очень счастлив. Я был одним из лучших бомбардиров, я делал невероятные вещи с командой – в свой первый сезон я забил 24 гола и был третьим лучшим бомбардиром АПЛ. На групповом этапе Лиги чемпионов я забивал в каждой игре. Мои показатели были потрясающими. Но «Манчестер Юнайтед», по моему мнению, нужно всё перестраивать», - сказал Роналду на своём канале в YouTube.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года. В настоящий момент 39-летний португалец представляет «Аль-Наср».