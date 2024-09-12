Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в частном порядке отказывался носить капитанскую повязку. Бельгиец предпочитает сосредотачиваться на игре и не выполнять дополнительных обязанностей на футбольном поле.

Как сообщает The Athletic, де Брёйне знает, что у него не очень хорошо получается быть капитаном в традиционном смысле. Так, например, бельгийцу сложно находить правильные слова в нужно время.

Стоит сказать, что Кевин де Брёйне временами на поле захлёстывают эмоции. Однажды футболист даже призвал «заткнуться» главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу.