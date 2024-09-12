Роналду: «Я не из тех, кто забывает прошлое – люблю «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Криштиану Роналду не без скандала покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года. Незадолго до разрыва контракта Роналду дал интервью, в котором раскритиковал клуб и некоторых его представителей. Впрочем, Криштиану до сих пор испытывает тёплые чувства к «красным дьяволам».

«Я желаю «Манчестер Юнайтед» того же, чего желаю себе – всего самого лучшего. Хочу, чтобы они смогли построить самую сильную команду, какую только смогут. Я люблю этот клуб. Я не из тех парней, которые забывают прошлое» - сказал Роналду в новом выпуске программы на своём канале в YouTube.

Криштиану Роналду в настоящий момент представляет «Аль-Наср».