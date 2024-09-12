«Жена хотела убить меня!» Фердинанд вспомнил звонок Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил, как ему позвонил Криштиану Роналду. Это было в 2021 году незадолго до возвращения португальского форварда в английский клуб.

«Мы говорили по телефону, когда ты собирался подписать контракт с «Манчестер Юнайтед». Когда ты вёл переговоры, то позвонил мне. Это было в час ночи, и моя жена хотела убить меня! В итоге ты стал игроком «Юнайтед». Я помню, как в телефонном разговоре ты был счастлив. Потом, очевидно, всё испортилось», - сказал Фердинанд в новом выпуске программы на канале Роналду в YouTube.

Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в конце 2022 года. В скором времени португалец подписал контракт с «Аль-Насром».