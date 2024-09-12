Артета высказался о новом контракте с «Арсеналом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился эмоциями после подписания нового контракта со своей командой. Напомним, испанский специалист продлил своё соглашение на три года.

«Я чувствую чрезвычайную гордость, я очень взволнован и с нетерпением жду того, что будет дальше. Я горжусь тем, что нахожусь там, где я есть, а также теми отношениями, которые у меня сложились со всеми в клубе. Я чувствую себя невероятно счастливым, работая каждый день с хорошими людьми. Я чувствую себя очень вдохновлённым, я чувствую вызов, я чувствую поддержку и я хочу сделать гораздо больше того, что мы уже сделали вместе», – цитирует Артету официальный сайт «Арсенала».