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«Манчестер Сити» готовит контракт для звезды слухи

12 Сентября 2024 • 15:17 Комментировать

«Манчестер Сити» работает не только над трансферами, но и над сохранением своих ведущих игроков. Как сообщает портал TodoFichajes, «горожане» сейчас разрабатывают предложение по новому контракту для полузащитника Родри.

Заработная плата Родри после пролонгации трудового соглашения может составить 23,5 миллиона евро в год. При этом звёздного хавбека интересуют не только финансы – он оценивает и другие факторы, в том числе команду вокруг и будущее Хосепа Гвардиолы.

Родри 28 лет. Полузащитник входит в число главных фаворитов на получение «Золотого мяча» в 2024 году. Действующий контракт Родри рассчитан до конца сезона 2026/2027. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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