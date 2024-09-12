Маунт пользуется поддержкой со стороны владельцев «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» следующим летом будет вынужден продать одного из своих ценных футболистов, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей. По информации от английского журналиста Стивена Рэлистона, полузащитник Мэйсон Маунт пользуется большой поддержкой со стороны владельцев.

Напомним, Маунт присоединился к «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из лондонского «Челси» з 65 миллионов евро, но в дебютном сезоне хавбек отметился всего одним забитым голом и пропустил большую часть матчей из-за различных травм. В руководстве ранее задумывались о продаже английского полузащитника.