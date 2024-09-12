«Арсенал» объявил о продлении контракта с Артетой

Лондонский коллектив продлил трудовой договор с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 42-летний испанский специалист возглавляет «Арсенал» с декабря 2019 года. На данный момент «канониры» занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды семь набранных очков после трех сыгранных туров.

В воскресенье, 15 сентября, «Арсенал» сыграет на выезде с «Тоттенхэмом» в рамках четвертого тура АПЛ. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 16:00 по московскому времени.