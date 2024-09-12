Роналду – о втором уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Мне больше нечего сказать»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём втором уходе из команды, который состоялся в ноябре 2022 года из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Напомним, клуб разорвал контракт с португальцем после скандального интервью с Пирсом Морганом.

«Я не буду доказывать был ли я прав или виноват, это больше не моя проблема. Я говорю только то, что должен говорить. Для меня всё кончено», – цитирует Роналду Centre Devils.

Недавно Криштиану в очередной раз раскритиковал тен Хага, сказав, что тренер «Манчестер Юнайтед» не может говорить, что клуб не способен выиграть АПЛ или Лигу чемпионов.