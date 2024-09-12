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Ван дер Варт похвалил Слота за работу в «Ливерпуле»

12 Сентября 2024 • 13:47 Комментировать
Ливерпуль
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Ноттингем Форест
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14.09 17:00
Известный в прошлом нападающий Рафаэль ван дер Ваарт отреагировал на удачный старт «Ливерпуля». Команду этим летом возглавил Арне Слот.
Бывший нападающий сборной Нидерландов признался, что он следит давно за тренерскими успехами Слота. Ему очень нравилось наблюдать за тем, какую он смог построить игру, когда возглавлял «Фейеноорд». Теперь плоды его работы видят и болельщики английского клуба.
«Многие люди не слишком хорошо знали о Слоте до того, как он перешел в «Ливерпуль», но я его самый большой поклонник и был им долгое время. Футбол, в который играл его «Фейеноорд», был невероятным. Я могу только похвалить «Ливерпуль» за решение остановиться на тренере, о котором в Англии слышали немногие. Слот смог быстро наладить со многими игроками контакт, и он так рано добился от них качественной игры. Это показывает, какой он хороший тренер», - передаёт Anything Liverpool слова Рафаэля ван дер Ваарта.
После трех туров «красные» продолжают идти без поражений. В следующем матче они дома принимают «Ноттингем Форест».
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Рафаэль Ван Дер Ваарт Арне Слот ещё теги

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