Доку лучше Саки: Пирес указал на проблему игрока «Арсенала»

Бывший футболист «Арсенала» Робер Пирес высказался об уровне атакующего полузащитника команды Букайо Саки.

«Букайо Саке не хватает определённого уровня в плане стабильности и опыта, особенно в больших играх. Возможно, он покажет себя более убедительно, когда это будет важно, особенно в Лиге чемпионов. Жереми Доку лучше Саки. Он технически сильнее, он лучше в плане дриблинга, и он более креативен», - слова Пиреса приводит Wettbasis.

После трёх туров «Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги с семью очками. Ближайший матч «канониры» проведут в воскресенье, 15 сентября, - против «Тоттенхэма».