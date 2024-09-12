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Стало известно, когда начнутся слушания по финансовому делу «Манчестер Сити»

12 Сентября 2024 • 13:18 Комментировать

«Манчестер Сити» ещё в феврале 2023 года получил обвинения в 115 нарушениях финансовых правил Премьер-лиги. Учитывая объём дела, разбирательство получится очень долгим. Пока дело не дошло даже до слушаний.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, слушания по делу «Манчестер Сити» начнутся в ближайший понедельник.

Стоит сказать, что вердикт по этому делу явно будет вынесен ещё не скоро. Ранее в прессе писали о разных наказаниях, с которыми могут столкнуться «горожане» по итогам разбирательства. Дело может дойти даже до исключения «Манчестер Сити» из Английской премьер-лиги.

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Манчестер Сити АПЛ
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