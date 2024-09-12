Жоржиньо рассказал, почему решил перейти из «Челси» в «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо рассказал, почему в январе 2023 года решил перебраться на «Эмирейтс» из «Челси». Напомним, сделка обошлась «канонирам» в 12 миллионов евро.

«Я почувствовал, что моё время в «Челси» уже окончено. Когда я получил звонок, то не думал дважды. Я знал, что Артета хотел подписать меня и раньше, но ничего не получилось. Я поверил, что могу усилить команду и сразу же дал согласие», – сказал Жоржиньо в интервью Симену Сейсу.

Действующий контракт Жоржиньо с «Арсеналом» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее футболиста связывали с возвращением в Серию А, где он выступал за «Наполи».