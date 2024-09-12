Бентанкуру выдвинули обвинения после расистских высказываний

Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур был обвинен ФА в расизме.

Во время эфира программы Canal 10 ведущий попросил, чтобы Родриго взял для него футболка Сон Хын Мина. На это отреагировал футболист не самой удачной шуткой:

«У Сона? Главное не перепутать его с двоюродным братом, поскольку они все выглядят одинаково».

В заявлении ФA говорится о том, что полузащитнику предъявлены обвинения в предполагаемом нарушении правила E3 ФA за ненадлежащее поведение во время интервью.

До 19 сентября у Родриго есть время, чтобы объяснить своё высказывание. В ином случае на футболиста будут наложены санкции, но какие именно - не сообщается.