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Бентанкуру выдвинули обвинения после расистских высказываний

12 Сентября 2024 • 12:52 Комментировать
Тоттенхэм
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Арсенал
15.09 16:00
Полузащитник «Тоттенхэма» Родриго Бентанкур был обвинен ФА в расизме.
Во время эфира программы Canal 10 ведущий попросил, чтобы Родриго взял для него футболка Сон Хын Мина. На это отреагировал футболист не самой удачной шуткой:
«У Сона? Главное не перепутать его с двоюродным братом, поскольку они все выглядят одинаково».
В заявлении ФA говорится о том, что полузащитнику предъявлены обвинения в предполагаемом нарушении правила E3 ФA за ненадлежащее поведение во время интервью.
До 19 сентября у Родриго есть время, чтобы объяснить своё высказывание. В ином случае на футболиста будут наложены санкции, но какие именно - не сообщается.
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