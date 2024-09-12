В Англии объяснили причину сдвига матча «Челси»

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Челси» должен был стартовать 14 сентября в 15:00 по местному времени (17:00 по Москве). Впрочем, игру сдвинули на пять часов вперёд – она начнётся в 20:00 (22:00 мск).

Как сообщает на своих страницах Daily Mail, канал Sky Sports хотел показать матч «Челси» в прямом эфире, поэтому игру сдвинули во времени. Как известно, в Англии субботние матчи, которые проходят в 15:00, запрещено транслировать, чтобы люди ходили на стадионы.

«Челси» на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В трёх турах команда набрала четыре очка.