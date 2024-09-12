Один из грандов итальянского футбола, «Интер», планирует усилить свой состав, пригласив полузащитника «Астон Виллы» Джейкоба Рэмзи.

По информации InterLive.it, в клубе ищут замену Генриху Мхитаряну. Несмотря на то, что футболист сборной Армении продолжает держать высокую планку, ему уже 35 лет.

В сообщении отмечается, что следующим летом за полузащитника предложат 35 миллионов евро. При этом в «Интере» постараются снизить цену и предложить одного из своих игроков.

В Италии считают, что у Рэмзи невероятный потенциал, и в будущем на него ценник может вырасти в два раза.