3 клуба из АПЛ хотят пригласить Дэвида летом 2025 года

Нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид следующим летом может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от Tuttojuve, в услугах канадца заинтересованы три клуба из туманного Альбиона.

Дэвида хотят приобрести такие команды, как лондонский «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Арсенал». У Джонатана летом 2025 года истекает контракт с «Лиллем», поэтому нападающий может достаться новому клубу на правах свободного агента.

В первых трёх турах чемпионата Франции Дэвид отметился одним забитым голом. В настоящий момент нападающий не планирует продлевать контракт с «Лиллем», так как хочет уйти на повышение.