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«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле

12 Сентября 2024 • 11:05 Комментировать

«Манчестер Сити» может остаться без главного тренера по завершении текущего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно информации источника, наставник команды Хосеп Гвардиола настроен покинуть «горожан» следующим летом. На место звездного специалиста руководство чемпиона АПЛ может пригласить тренера из испанской Ла Лиги. Речь идет о рулевом «Жироны» Мичеле.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Под его руководством «горожане» шесть раз становились чемпионами Англии.

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