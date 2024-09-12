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Скоулз считает, что Слот не хочет рассчитывать на звёздного игрока «Ливерпуля»

12 Сентября 2024 • 10:53 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.22 X 6.70 2 12.00
14.09 17:00
Известный в прошлом полузащитник Пол Скоулз считает, что тренер «Ливерпуля» Арне Слот не рассчитывает на защитника Трента Александера-Арнольда.
В этом сезоне Трент начинал все матчи в основе, но за 15-20 минут до конца уходил всегда на замену. Хотя в сборной отыграл все 90 минут. В эфире программы Stick to Football Скоулз рассказал о своих наблюдениях. После них он решил, что новый наставник не впечатлен звездным футболистом.
«Наблюдая за той игрой против «Манчестера», каждый раз, когда он отдавал мяч, Слот качал головой. Он пробовал отдавать длинные передачи, которые, очевидно, он может делать блестяще, но тренеру это не надо».
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