Артета согласовал новый контракт с «Арсеналом»

Испанский специалист Микель Артета принял решение остаться в лондонском «Арсенале» до 2027 года, сообщает инсайдер Дэвид Орнстейн из The Athletic.

Английский клуб и главный тренер подпишут 3-летний договор, нынешнее соглашение действует еще на 12 месяцев.

В качестве тренера «Арсенала» Микель Артета добился победы в трёх турнирах: один раз в Кубке Англии и дважды в Суперкубке Англии.

В текущем сезоне лондонцы занимают четвёртую строчку в таблице АПЛ после трёх туров, набрав 7 очков.