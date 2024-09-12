Полузащитник «Ливерпуля» Джонс восстановился после травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс восстановился после травмы и может выйти на поле уже в ближайшем матче.

Как сообщает Football Incider, Джонс уже начал тренироваться с командой. Отметим, что из-за мышечной травмы футболист на поле в этом сезоне ещё не выходил.

Кроме того, его возращение совпало с травмой партнера. Харви Эллиотт, выступая за сборную, получил перелом стопы.

На данный момент «Ливерпуль» идёт без поражений и занимает второе место в турнирной таблице. На этих выходных команде Арне Слота предстоит сыграть дома против клуба «Ноттингем Форест».