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Полузащитник «Ливерпуля» Джонс восстановился после травмы слухи

12 Сентября 2024 • 10:25 Комментировать
Ливерпуль
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Ноттингем Форест
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14.09 17:00
Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс восстановился после травмы и может выйти на поле уже в ближайшем матче.
Как сообщает Football Incider, Джонс уже начал тренироваться с командой. Отметим, что из-за мышечной травмы футболист на поле в этом сезоне ещё не выходил.
Кроме того, его возращение совпало с травмой партнера. Харви Эллиотт, выступая за сборную, получил перелом стопы.
На данный момент «Ливерпуль» идёт без поражений и занимает второе место в турнирной таблице. На этих выходных команде Арне Слота предстоит сыграть дома против клуба «Ноттингем Форест».
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