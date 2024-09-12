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Романо: «Челси» никогда не задумывался о продаже Фофана»

12 Сентября 2024 • 10:21 Комментировать
Борнмут
...
Челси
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14.09 22:00

Итальянский журналист Фабрицио Романо дал понять, что лондонский «Челси» не задумывался о продаже центрального защитника Уэсли Фофана летом. Напомним, француз недавно признался, что в его услугах был заинтересован «Марсель».

«Внутри «Челси» по-прежнему верят, что у Уэсли Фофана ещё всё впереди. Поэтому «синие» никогда не рассматривали возможность его ухода из клуба прошлым летом», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Летом 2022 года «Челси» заплатил за Фофана более 80 миллионов компенсации «Лестеру». Уэсли пропустил большую часть матчей в последних двух сезонах из-за различных травм.

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