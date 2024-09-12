Агуэро назвал лучшую пару нападающих в АПЛ

Экс-форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выбрал лучшую пару нападающих в Английской премьер-лиге.
«Салах и Диас. Они дольше играют в АПЛ, чем Доку и Савиньо. Поэтому это неравное сравнение. Мохамед и Луис – результативная комбинация, они отлично встроены в игру команды. Доку и Савиньо нужно еще время, но потенциал этой пары зашкаливает», - передает слова Серхио Bolavip.
После трех туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал девять баллов и лидирует в турнирной таблице. «Ливерпуль» с аналогичным количество очков располагается на второй позиции в чемпионате.
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