Агуэро назвал лучшую пару нападающих в АПЛ

«Салах и Диас. Они дольше играют в АПЛ, чем Доку и Савиньо. Поэтому это неравное сравнение. Мохамед и Луис – результативная комбинация, они отлично встроены в игру команды. Доку и Савиньо нужно еще время, но потенциал этой пары зашкаливает», - передает слова Серхио Bolavip.