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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро назвал лучшую пару нападающих в АПЛ

12 Сентября 2024 • 08:17 Комментировать

Экс-форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выбрал лучшую пару нападающих в Английской премьер-лиге.

«Салах и Диас. Они дольше играют в АПЛ, чем Доку и Савиньо. Поэтому это неравное сравнение. Мохамед и Луис – результативная комбинация, они отлично встроены в игру команды. Доку и Савиньо нужно еще время, но потенциал этой пары зашкаливает», - передает слова Серхио Bolavip.

После трех туров Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал девять баллов и лидирует в турнирной таблице. «Ливерпуль» с аналогичным количество очков располагается на второй позиции в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро Мохамед Салах Луис Диас Жереми Доку Савиньо ещё теги
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